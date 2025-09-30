CIVITAVECCHIA — Sabato 4 ottobre, alle 20.30, il Teatro Traiano ospita “La traviata” di Verdi, coproduzione Maria Chiara Camponeschi Music & Arts Productions e Premio Fausto Ricci. Sul podio il debutto del M° Giuseppe Maria Ceccarini alla guida dell’Orchestra Sinfonica EtruriÆnsemble; in scena Yuliya Pogrebnyak (Violetta), Vincenzo Spinelli (Alfredo), Antonino Giacobbe (Germont), Romina Cicoli (Flora), Marianna Mennitti (Annina). Regia Davide Garattini Raimondi (ass. Barbara Palumbo); scene e costumi Danilo Coppola; Ensemble vocale Il Contrappunto (dir. Barbara Bastianini); corpo di ballo Fantasia Flamenca (coreogr. Laura Stella); light designer Paolo Vitale; trucco Andrea Marchi.

«Vogliamo che Civitavecchia diventi anche laboratorio per le voci e per l’opera», afferma l’assessore alla Cultura Stefania Tinti. Per Giuliano Nisi, direttore organizzativo del Premio Fausto Ricci, «il progetto approda al Traiano dopo Don Pasquale e Pagliacci: valorizziamo giovani talenti; le vendite vanno bene e l’amministrazione ci ha supportato nella divulgazione». La produttrice Maria Chiara Camponeschi sottolinea: «Davanti a un entourage artistico di livello non potevo che dire sì: questa Traviata, nata a Viterbo, circola nei teatri piemontesi». Il console del Touring Club di Viterbo Vincenzo Ceniti aggiunge: «Il valore non è solo la rappresentazione: il progetto rimbalza sul territorio. Vorremmo che Civitavecchia non fosse solo spettatrice».

Annunciate coriste in abiti da sposa e corpo di ballo per uno spettacolo “a tutto tondo”. Biglietteria del Traiano attiva: si attende il tutto esaurito.

