Nel pomeriggio di venerdì scorso, presso la chiesetta di Santa Maria della Salute, ospite dell’associazione Archeotuscia, alla presenza del presidente Luciano Proietti e del vicepresidente Raffaele Donno, Roberta Mezzabarba, nota scrittrice viterbese, ha tenuto a battesimo lo scrittore romano, Lorenzo Lucarini, presentando la sua raccolta di racconti dark “Silenzi Eterei” edito da Amazon Kdp. La Mezzabarba ha guidato magistralmente la presentazione del volume e l’autore ha duettato con lei: l’atmosfera di questo evento particolare è divenuta in un attimo profonda e spensierata allo stesso tempo. Insegnante il un liceo della Capitale, Lucarini, ha raccontato il suo mondo di parole , racchiuso nella raccolta di racconti dark “Silenzi terei” : venti racconti autoconclusivi che si inerpicheranno nelle profondità del lettore, portandolo a riflettere su sé stesso e sul proprio percorso di vita. Lucarini a conclusione dell’incontro riassumendo, in una frase la sua visione della scrittura e della lettura dice: «L’immaginazione è l’essenza stessa della lettura»

«Cerco di aiutare i giovani che si affacciano al mondo dorato dell’editoria», dice Roberta Mezzabarba, che oltre ad essere una delle penne più conosciute a livello nazionale, è anche presidente e ideatrice del Premio Letterario Internazionale Tuscia Libris. «A un primo impatto il mondo della carta stampata può apparire sincero, specchiato, ma poi si rivela per gli esordienti una vera piscina colma di squali. Lorenzo Lucarini è stata una piacevole scoperta, e mi sono adoperata con gli amici di Archeotuscia affinché lui potesse tenere la sua prima presentazione di questo volume d’esordio in una location magica come la chiesetta di Santa Maria della Salute».

