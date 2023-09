ALLUMIERE - Prosegue ad Allumiere il progetto "Se leggi tu...leggo anch'io" targato Il Ponte in collaborazione con la Fondazione Molinari. Il progetto che ha vinto il Bando Leggimi 0 -6 del 'Centro per la Lettura ed il Libro' torna nel paese collinare, ma questa volta la location è il Parco del Risanamento. Settembre è il mese delle ripartenze, infatti, riprendono anche gli appuntamenti con le letture per bambini nel territorio di questo graditissimo e riuscito progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io”. Si inizia oggi ad Allumiere dalle 16.30 alle 17.30 all’Anfiteatro presso il Parco del Risanamento. La dottoressa Silvia Florian leggerà ad alta voce tanti libri ai bimbi che parteciperanno all'evento che è totalmente gratuito. Esistono molteplici studi sugli effetti positivi della lettura ad alta voce: tutti giungono alla conclusione che una lettura regolare a voce alta abbia innumerevoli benefici positivi sui bambini e sui giovani sotto diversi aspetti. Il capofila del progetto è il Ponte e la Fondazione Molinari è loro partner in quanto entrambi portano avanti iniziative contro la povertà educativa. L'obiettivo del progetto è coltivare l’ascolto anche di letture complesse in modo creativo ed inoltre vuole promuovere la lettura ad alta voce in età prescolare all’interno della famiglia, nelle strutture sanitarie, educative e sociali. Da rilevare che è molto utile nei casi di disturbi dell’attenzione per aumentare la motivazione all’ascolto a scuola.

