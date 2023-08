VASANELLO - Sabato alle 22 in piazza della Repubblica arriva la “Resextensa dance company” con “Fortunati a nascere”, un imperdibile evento spettacolare, ideato appositamente per il comune di Vasanello, con le mirabolanti danze aeree dirette da Elisa Barucchieri e con l’energia scenica e la poesia del regista attore e narratore Raffaello Fusaro.

Un evento spettacolare ad ingresso libero organizzato dagli assessori Dominga Martines e Profeta Pieri, rispettivamente assessori alla Cultura e al Commercio del comune di Vasanello e grazie all’importante contributo della regione Lazio. Resextensa è una compagnia di danza contemporanea riconosciuta dal ministero dei beni e delle attività culturali i cui spettacoli sono fortemente visivi e narrativi e si basano su ricerca, progettazione ed espressione corali.

La danza proposta da Resextensa esula da schemi convenzionali, siano essi classici che contemporanei, e si caratterizza per la sua natura fortemente visiva e narrativa, includendo nella sua espressione la danza aerea e acrobatica, le video proiezioni interattive e immersive, la manipolazione del suono, l’interazione con la luce, la musica dal vivo, la parola e la poesia. Resextensa è specializzata nella ideazione, direzione e produzione di eventi en plein air in spazi urbani di particolare valenza storica, architettonica, artistica o per eventi culturali, storici o di tradizione. Castelli, fortezze, riserve naturali dove i luoghi diventano parte integrante dello spettacolo che come in questo caso è stato specificatamente pensato e realizzato per la fantastica cornice del castello Orsini affacciato sulla bellissima piazza della repubblica di Vasanello.

Per l’occasione, grazie allo sforzo organizzativo di tutta l’amministrazione comunale, verrà posizionata per l’evento una gru sulla piazza, necessaria alla esibizione di danzatori e danzatrici acrobatici per la presentazione di un evento unico, un inno alla vita, alla gioia di stare insieme in una piazza d’estate, emozionandosi con le mirabolanti danze aeree della compagnia Resestensa dance company, uno spettacolo unico per la Tuscia.

Lo spettacolo di sabato sarà preceduto nella giornata di domani, in piazza della Libertà alle ore 21,30, da un’altra iniziativa, una performance di musica danza e pittura denominata “Sinestesi”, durante la quale la danzatrice Chiara Pavoni improvviserà dei movimenti su una base musicale di fronte a una grande tela bianca per permettere al pittore Maurizio Pio Rocchi di tracciare dei segni col carboncino che condurranno alla realizzazione di un dipinto in diretta di fronte al pubblico. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero vi aspettiamo nello nostre piazze.

