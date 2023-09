SANTA MARINELLA – Per la rassegna Vivi il castello di Santa Severa, promossa dalla Regione Lazio, assessorato alla cultura e organizzata dalla società in house LazioCrea in collaborazione con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, questa sera è di scena Matthew Lee. Il Back to Rock e Love Tour di Matthew Lee. E’ uno degli spettacoli più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2023. Definito dalla stampa inglese The Genius of Rock’n’Roll, Matthew e la sua band, trascineranno il pubblico con un repertorio che, oltre ai brani di Matthew, va dai grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana come Modugno, Bennato, Venditti e Concato. Un fiume di note coinvolgenti in uno show irresistibile, fatto di ritmo, passione e stile. Più di 70 show nel 2022 tra Italia, Francia e Emirati Arabi. Attualmente Matthew ha sette album pubblicati, e il suo Rock e Love Tour continua in tutto il mondo con date già in calendario in Svizzera, Francia, Stati Uniti, Dubai e naturalmente in Italia.