CIVITAVECCHIA – Entra nel vivo il “premio Ricordano”, organizzato da quattro associazioni culturali cittadine, Spazioliberoblog, Book Faces, Teatro Nuovo Sala Gassman e ITTF. Quest’anno il personaggio da celebrare è Ferruccio Vignanelli, illustre civitavecchiese, tra i più grandi organisti e clavicembalisti del Novecento.

La cerimonia di consegna dei premi si effettuerà il 15 ottobre alla sala Gassman e sarà preceduta da un Concerto per Organo del Maestro Luca Purchiaroni che si svolgerà nella Cattedrale di Civitavecchia il 4 ottobre, alle 19. Il concerto è patrocinato dal Comune di Civitavecchia, dalla Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia e dalla Fondazione Cariciv.