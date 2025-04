CIVITA CASTELLANA - «Due istituzioni storiche di Civita Castellana che si ritrovano insieme per regalare alla comunità qualcosa di unico».

Con queste parole il sindaco Luca Giampieri ieri ha aperto la premiazione, nella sala consiliare del palazzo comunale, degli studenti dell’istituto d’arte Ulderico Midossi che hanno realizzato il Puccio del Carnevale storico civitonico 2025, un’opera allegorica ispirata al tema della pace che ha aperto la festa cittadina e l’ha chiusa col tradizionale rogo in piazza.

Tale opera, interamente rinnovata sul piano formale e pittorico, è stata realizzata riutilizzando una struttura allegorica preesistente, promuovendo così il valore del riciclo creativo e dell’educazione al riutilizzo dei materiali.

“Ringrazio l’istituto Midossi, un’istituzione per Civita Castellana, gli studenti e gli insegnanti che hanno compreso l’importanza di trasferire alle nuove generazioni il significato più vero del Carnevale, altra vera e propria istituzione che rappresenta la nostra identità – ha aggiunto il sindaco -. I carri e le maschere del nostro Carnevale sono arte, l’uso della cartapesta per realizzarli va tramandato da coloro che ne costudiscono i segreti ai giovani. Per questo la collaborazione tra istituto Midossi e Fondazione per il Carnevale, presieduta da Luca Bobboni, è essenziale”.

Questi i ragazzi premiati che anno partecipato al progetto del Puccio: Beatrice Angelelli, Nicolò Martoni, Emma Picchioni, Bianca Tiron, Chiara Panico, Elisa Di Sebastiani, Alessandra Stiuca, Nicole Donara, Samuel Montalto, Vittoria Massa, Allegra Addario, Lorenzo Rizzi, Alice Zaccagnino, Rachele Pierantonelli, Giulia Gabrielli, Vanja Bachiocchi, Alice Anselmi, Nadia Bouti, Angelica Chitarrini, Giorgia Fortuna, Melissa Natili, Chiara Marrocco, Emanuele Piazzini, Danilo Benedetti, Paola Colonna. «Non posso che ringraziare gli studenti che si sono messi a disposizione realizzando il Puccio – ha detto l’assessore al Turismo e Spettacolo, Simonetta Coletta –, elemento essenziale del nostro Carnevale. Mi auguro che il prossimo anno questa bellissima esperienza si ripeta. Un ringraziamento sentito va al dirigente scolastico dell’istituto Midossi, Alfonso Francocci, al tutor del progetto Enea Cisbani, e ai docenti maestri cartapesta Massimiliano Meschini e Roberto Moscioni, che hanno guidato i ragazzi nel percorso artistico creativo».

