E’arrivato, a Nepi, il momento più atteso dell’anno: l’inizio del Palio dei Borgia.

L’edizione numero 27 della manifestazione, basata sulla rievocazione storica rinascimentale, è iniziata oggi per poi concludersi, tra spettacoli, conferenze e cortei storici, domenica 18 giugno. Due settimane intense che riporteranno la Città delle Acque indietro nel tempo, alla fiorente epoca di Lucrezia Borgia e alle storiche competizioni tra le quattro contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce.

La manifestazione, organizzata, come di consueto, dall’Ente palio, sarà ospitata in diverse location: dal Forte dei Borgia al centro storico, dal palazzo Comunale al Duomo.

Le serate poi, oltre a spettacoli di vario genere, saranno animate dalle caratteristiche cene nelle taverne, dove sarà possibile degustare piatti e pietanze realizzati secondo antiche ricette che si perdono nella notte dei tempi.

Ieri il palazzo comunale sarà la cornice della cerimonia di inaugurazione con la conferenza, alle 11, “Nepi, il suo Palio e l’arte ritrovata”, incentrata sulla tavola della Madonna della Libera e la presentazione del nuovo Palio 2023 realizzato da Daniele Guazzoni. A presentare, la giornalista Rai Federica Marino. Seguirà, alle 18 nella chiesa cattedrale, l’offerta dei Ceri e la cerimonia di Benedizione del Palio.

In concomitanza con l’inizio del Palio, anche l’apertura ufficiale delle taverne per cenare all’aperto in un’atmosfera ricca di suggestione.

Oggi alle 21, uno degli appuntamenti clou della manifestazione: il corteo storico, in abiti perfettamente rispondenti al periodo storico, e la consegna delle chiavi della Città a Madonna Lucrezia Borgia. A seguire in piazza del Comune “ Allegoria del Buon Governo di Lucrezia “ spettacolo a cura di Ornella Marcucci. Domani, alle 18, nel Museo Civico Archeologico di Nepi, Flaminia Sagnotti presenterà la scultura orafa “Lucrezia”, realizzata nell’ambito della manifestazione DivinArte, a seguire mostra di arte contemporanea a cura dell’associazione culturale AmorArte.Infine, alle 21,15, nella Chiesa di San Pietro Apostolo, il concerto dell’ “Ensemble Nova Schola Cantorum” , diretta dal Maestro Concertatore R.Mattioni: “ Alla Corte di Lucrezia… Frottole, pavane e canti di Festa”.