CIVITA CASTELLANA - «Dopo le tante incomprensioni sulle novità introdotte, siamo giunti al taglio del nastro dell’edizione 2025 del Carnevale storico civitonico e sono sicuro che, come accade da secoli, quando la festa inizierà il sano divertimento e la voglia di viverlo come solo i civitonici sanno fare prevarranno sulle polemiche sterili». Così il sindaco Luca Giampieri alla vigilia dell’apertura del concorso di gala, che prenderà il via domani. «Ci troviamo a governare un passaggio importante, assecondando la richiesta di cambio del percorso del concorso di gala presentata già da anni dai veri protagonisti principali del nostro Carnevale, i rappresentanti dei vari gruppi storici che animano la festa - aggiunge il primo cittadino -. Il nuovo percorso approvato dalla Fondazione insieme ai Carnevalari, che lo hanno votato all’unanimità con la seguente ratifica della giunta comunale, risponde ad un’esigenza di maggiore spazio, viste le enormi dimensioni dei carri allegorici e, quindi, di maggiore sicurezza per i partecipanti. Quando ci sono variazioni di tal genere non è mai facile all’inizio, ma un simile cambiamento, fortemente voluto da coloro che sono la vera anima della festa, permetterà di avere carri sempre più grandi e sfilate più ricche e partecipate. Una cosa certamente non cambierà mai: la capacità dei civitonici di dar vita a una festa unica e coinvolgente, con tutta la città che sarà invasa anche da turisti provenienti da ogni parte. Non esisteranno zone d’ombra, visto che la festa di apertura del Carnevale, la sfilata dei bambini animata dalle scuole e la chiusura del martedì grasso con la premiazione e il tradizionale rogo del Puccio, si svolgeranno tutte nel centro storico».

La macchina organizzativa sarà imponente, come accade sempre in manifestazioni pubbliche dov’è prevista la presenza di migliaia di persone per le strade. «Sono state introdotte novità quest’anno nella modalità di partecipazione al Carnevale, attraverso un accredito - spiega ancora il sindaco -. Ma la massiccia adesione di coloro che si sono registrati sulla piattaforma della Fondazione e che parteciperanno alle sfilate e al concorso di gala anche da fuori regione, è la risposta migliore a inutili e sterili polemiche. Il nostro Carnevale è divertimento puro e in migliaia, sia civitonici sia turisti e appassionati, verranno qui nelle prossime settimane, a iniziare da domani, per animare la nostra cittadina e far rivivere la tradizione secolare». Giovedì scorso i membri della Commissione provinciale pubblico spettacolo, durante il sopralluogo effettuato nei cantieri, sono rimasti stupiti dalle dimensioni dei nuovi carri e dall’ingegno con cui sono stati realizzati gli allestimenti delle allegorie. Mancano solo minimi dettagli, pertanto, e poi fra poche ore si potrà finalmente dare il via alla festa. «Il Carnevale storico civitonico è cresciuto a dismisura negli ultimi anni ed è normale che anche la macchina organizzativa debba evolversi per stare al passo con le sfide della modernità - continua Giampieri -. La Fondazione, modello di gestione di tutti carnevali più importanti d’Italia, è stata creata proprio per questo motivo. E credo che sia doveroso ringraziare il presidente, Luca Bobboni, tutto lo staff, i Carnevalari, i gruppi, i realizzatori dei carri, l’assessore al Turismo e spettacolo Simonetta Coletta, oltre a tutti gli altri assessori secondo le proprie competenze e deleghe, che da mesi lavorano senza sosta con grande impegno per la realizzazione del Carnevale storico di Civita Castellana. Un grazie particolare anche all’onorevole Mauro Rotelli, che ha voluto portare alla Camera dei deputati la nostra tradizione, facendola uscire dai confini del territorio e presentandola al grande pubblico venerdì scorso a Montecitorio come una manifestazione di carattere nazionale quale è diventata, riconosciuta come tale e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio».

«Ringrazio le forze dell’ordine e di pubblica sicurezza, coordinate dalla Prefettura di Viterbo, che garantiranno l’incolumità dei cittadini durante il Carnevale, gli operatori sanitari e i volontari presenti sul percorso - conclude il sindaco -. Invito tutti coloro che prenderanno parte alla festa a divertirsi il più possibile, ma con senso di responsabilità e nel rispetto delle regole di convivenza civile. La banda folkloristica La Rustica è quasi pronta a dare il via ufficiale alla festa: viva Civita Castellana, viva il Carnevale storico civitonico».

