SANTA MARINELLA - Il castello di Santa Severa, spazio di proprietà della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea d’intesa con il Mic e il Comune, ospita questa sera alle 21.30, il concerto “Notte di Note”. Nella suggestiva Spianata dei Signori, in riva al mare, l’Orchestra di Fiati Uniti per la musica, offrirà al pubblico il proprio tributo musicale alla magia delle notti estive. L’orchestra, formata da quaranta musicisti, eseguirà brani originali e un vasto repertorio che va da Sinatra a Moricone, passando per le note della dance anni 70 degli Abba, Berry White e Carlos Santana, oltre a un passaggio sulle magistrali note del tango argentino di Astor Piazzolla. Arrangiamenti per orchestra di fiati diretti dal Maestro Emilio Casadei. Saranno eseguite le musiche: Love’s Theme, American Graffiti, Metti una sera a cena, Pirates of the Caribbean, Libertango, Abba Gold Santana e Ciao Albertone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA