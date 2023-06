CIVITAVECCHIA – Giovedì 15 giugno prossimo, alle 17.30 nel teatro della Fondazione Cariciv a piazza Verdi, Spaziolibero blog e l’associazione Laudato Sì presenteranno il libro “Nessi e connessi” di Annalisa Corrado e Rossella Muroni. «Il libro affronta i temi della crisi e della transizione ecologica – hanno spiegato i responsabili delle due associazioni Fabrizio Barbarelli e Mario Agostinelli – e costituisce una riflessione stimolante soprattutto in una città come Civitavecchia che da decenni ha al centro della sua attenzione i problemi energetici e ambientali. Una ottima occasione per riflettere insieme anche sul nostro futuro».