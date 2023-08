ALLUMIERE - Ad Allumiere appuntamento straordinario e imperdibile con il teatro-canzone proposto dagli eccellenti scrittori Gino Saladini e Anthony Caruana insieme al noto cantante e insegnante di canto Max Petronilli, al tastierista d'eccezione Felice Tazzini, al bravissimo bassista Caponi e al talentuoso batterista Alessio Bonucci. Stasera alle 22, presso la corte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica questi fantastici artisti emozioneranno, coinvolgeranno e faranno divertire il pubblico con “Emozioni e Parole. Dove l'acqua è più blu". Già a marzo Saladini e Caruana avevano presentato ad Allumiere il libro "Emozioni e parole", un'opera di teatro canzone sia un testo letterario che narra dodici anni di vita italiana (dal 1968 al 1980) ritmati dalle canzoni scritte da Mogol (che ha curato la prefazione del libro) e da Lucio Battisti. Il privato delle voci narranti s'intreccia con i versi e le musiche dei brani che fanno parte della colonna sonora del lavoro, tessendo un arazzo fatto di emozioni, vita vissuta ed eventi storici. I grandi avvenimenti e le vicende personali che ruotano attorno alle canzoni di Mogol e Battisti, con la leggerezza di tocco cara ai due grandi autori. Con la loro presentazione originale e speciale hanno fatto innamorare tutti. Tra l'altro va anche evidenziato che il libro sta avendo un ottimo successo di vendite. Stavolta proporranno un vero e proprio spettacolo nel quale le canzoni di Battisti-Mogol (cantate magistralmente da Max Petronilli) si intersecano con il racconto, di Gino Saladini, delle vicende di un ragazzo che cresce con le musiche di Battisti e Mogol mentre nel mondo accadono fatti di ogni genere e con alcuni brani che diventano poesia grazie a Anthony Caruana. Dopo la prima nazionale in cui questo spettacolo ha ottenuto il pieno di consensi gli artisti cercano ora il bis ad Allumiere. «Siamo felicissimi di portarlo ad Allumiere e della bella collaborazione che prosegue da anno con il Comune di Allumiere. Ringrazio il sindaco Luigi Landi per averci voluto - spiega l'eccezionale scrittore, regista e poliedrico artista Gino Saladini - speriamo che il nostro spettacolo possa crearsi il coinvolgimento del pubblico: a tal proposito invitiamo tutti a venire per far sì che sia una vera e propria festa cantata». Per questo appuntamento la band sarà al completo e ciò è veramente un valore aggiunto. In autunno partirà la tournee in varie città e paesi d'Italia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA