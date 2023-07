BOLSENA – Sarà l’autrice Maura Zamola a inaugurare giovedì 13 luglio, alle 18, al Bar del Porto, la rassegna a ingresso libero “Un’estate di libri” organizzata dalla Pro loco Bolsena, con il patrocinio del Centro Sviluppo Bolsena e il Lago. Al civico 6, di piazza Dante Alighieri, in riva al lago vulcanico più grande d’Europa, Zamola presenterà il libro “Donne caparbie. Italiane che hanno cambiato il mondo” (Effigi, 2022), introdotta da Cristina Caporali.

L’opera, in oltre 300 pagine, pone l’attenzione sulle personalità femminili dell’Italia centrale che, nel corso della storia, si sono opposte alle costrizioni imposte dal patriarcato, tratteggiando figure più conosciute come per esempio Giulia Farnese, Lucrezia Borgia la Regina Amalasunta e Vittoria Colonna al altre meno note.

«Tutte hanno cercato di sfuggire alla situazione di sottomissione in cui la società patriarcale le costringeva: volevano poter scegliere la vita che desideravano o governare ed occuparsi di politica, campo rigorosamente riservato al genere maschile – sottolinea l’autrice nella presentazione del libro -. C’è chi è riuscita ed ha raggiunto posizioni di grande autorevolezza e chi invece purtroppo è stata travolta.

Il mio intento è quello di mettere in luce la forza d’animo, la saggezza, le qualità morali e intellettuali di tante figure femminili che con determinazione hanno voluto liberarsi dai limiti loro imposti da altri». Zamola vive da molti anni vicino a Orvieto. Laureata in lettere, ha insegnato nelle scuole medie e nei licei, ha un passato di femminista dagli anni Settanta ed esercita la professione di guida turistica nella Tuscia e in Umbria.

