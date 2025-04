FABRICA DI ROMA - L’uovo pasquale all’uncinetto di Fabrica di Roma.

A volte le sorprese delle uova pasquali non si nascondono al loro interno, ma si palesano all’esterno, alla luce del sole, lasciando tutti a bocca aperta.

Ed eccola, allora, la sorpresa che le signore del “Gruppo Uncinetto Fabrica di Roma”, hanno donato agli occhi dei propri concittadini e dei passanti per queste festività pasquali ormai alle porte: un bellissimo uovo rosa infiocchettato, realizzato con certosina pazienza e maestria, completamente a mano, di mattonelle e decori di lana lavorate all’uncinetto, che è tornato a far bella mostra di sé in piazzale Garibaldi, suscitando una generale ammirazione per creatività, bellezza e originalità.

Un grazie sentito al “Gruppo uncinetto Fabrica di Roma” da parte di tutto il paese per riuscire, anno dopo anno e in maniera sempre più sorprendente, a dare una dimostrazione concreta a tutta la cittadinanza dell’affetto e del senso di appartenenza alla nostra intera comunità.

