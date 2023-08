ACQUAPENDENTE - Penultimo appuntamento ad Acquapendente con la rassegna estiva "A cielo aperto", ospitata presso l'anfiteatro Cordeschi, uno dei rari teatri "elisabettiani" in Italia, e diretta da Sandro Nardi. Domenica prossima alle 18,30 - unico spettacolo pomeridiano in cartellone - è in programma il concerto dell'Orchestra da Camera dell'Orvieto Festival of Strings, con direzione del maestro George Atanasiu. L'importante festival musicale internazionale è attualmente in corso nella cittadina umbra e per il pubblico aquesiano ci sarà quindi l'opportunità di ascoltare musica di qualità in una cornice suggestiva.

"A cielo aperto" si conclude sabato 19 agosto alle ore 21, sempre al Cordeschi, con l'atteso concerto di Nada. La nota cantautrice proporrà i brani del suo nuovo album "La paura va via da sé se i pensieri brillano", oltre ai suoi successi più conosciuti di una carriera iniziata nel 1969. La serata con la nota cantautrice è anche uno degli eventi di punta di "R-Estate ad Acquapendente", il programma estivo promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con le realtà locali, all'interno del quale l'associazione Teatro Boni gioca un ruolo di primo piano.