NEPI – Sabato 19 agosto alle 18 al Museo civico di Nepi sarà inaugurata la mostra “Lontani parenti”, esposizione personale di Carlo Scaparro.

Carlo Scaparro nasce a Roma nel 1955, allievo prima del Mo Vladimir Franchetti poi della scultrice M.me Lidia negli studi Franchetti, concessione dell’accademia di Francia a Roma, dove ha insegnato per breve periodo. La sua espressione pittorica ha origine dal figurativo più rigoroso, si evolve in molteplici fasi, dal surrealista al metafisico, per approdare a una personale concezione di astrattismo. A seguito di esperienze in diversi studi d’arte, dallo studio del Mo Antonio Mancini a quelli di Luigi Fagioli, Corrado Cagli ed Emilio Vedova, approda in maturità a una tecnica espressiva ove, tramite il mezzo pittorico, cerca di tradurre e proporre intime pagine di un diario emotivo. Ha preso parte a numerose mostre personali e collettive. Vive e lavora a Nepi dal 1995. L’esposizione, composta da 25 opere, ha il titolo “Lontani Parenti”. «Sono stato invitato a fare questa esposizione personale al museo archeologico di Nepi e non senza un certo timore reverenziale, nei confronti dell’istituzione e dei reperti in esso contenuti, ho accettato a seguito della riflessione che ‘un passato sia pur così lontano mi appartiene ed è parte della mia formazione e della mia evoluzione artistica’ – spiega l’artista -. Ho considerato quindi le mie opere come ‘pronipoti’ di quelle con cui condivido questo spazio. L’incongruenza solo apparente tra antico e moderno trova giustificazione nel passaggio di consegne che è sempre esistito dai tempi più remoti ad oggi. Da qui l’idea di intitolare questa esposizione ‘Lontani Parenti’». Interverranno Paolo Paoletti, consigliere delegato Cultura, turismo e politiche giovanili del comune di Nepi, Stefano Francocci, direttore del Museo civico di Nepi.L’ingresso è libero.

