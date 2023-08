CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento, domani sera alle 21 alla Lega Navale, con la Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia. Questa volta Roberta Galletta tornerà indietro nel tempo per parlare di Guglielmo Marconi e del suo forte legame con Civitavecchia. Spazio quindi a Torre Chiaruccia, luogo dei suoi importanti esperimenti, ricadente nel Comune di Civitavecchia fino al 1949, Villa dei Principi Odescalchi, sua casa tanto amata, il panfilo Elettra e la figlia, che porta quel nome, e che nasce a Civitavecchia proprio in quella villa, la lunga permanenza in città che amava ricordare come "il mio porto, sicuro rifugio". Un genio italiano, Marconi, che ha segnato la storia e l’ha intrecciata con Civitavecchia, che oggi lo ricorda in molti suoi angoli. Saranno presenti i radioamatori della sezione locale Mariano Mezzetti e Stefano Foschi per un punto sulla radio e spiegare come Marconi cambiò il mondo della comunicazione. L’ingresso è libero.

