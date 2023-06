CAPODIMONTE – Le telecamere di Rai Uno sbarcano a Capodimonte.

Le telecamere della Rai scelgono nuovamente di raccontare le bellezze della Tuscia. Il Comune di Capodimonte informa che la troupe del programma “Camper”, in onda su Ra1, ha realizzato un servizio.

Il programma, condotto Tinto e Roberta Morise, va in onda nei mesi estivi con collegamenti e reportage da varie località per raccontare le peculiarità dell’Italia e i suoi borghi caratteristici. Il conduttore Lorenzo Branchetti e la troupe hanno visitato il centro storico e costeggiato l’Isola Bisentina e Monte Bisenzio. La puntata andrà in onda in estate. Ancora da decidere il giorno preciso, ma il Comune, sulla pagina Facebook, assicura che terrà aggiornati gli utenti.