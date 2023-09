S. MARINELLA – E’ indetta per stamani alle 11 presso gli scavi di Castrum Novum, una conferenza stampa del sindaco Tidei tesa a illustrare le straordinarie scoperte archeologiche avvenute nel sito storico. Gli scavi, condotti dal Polo Museale Civico in collaborazione con l'Università Boena di Pilsen, l'Institutum Romanum Finlandiae, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, hanno rimesso in luce i resti del teatro e delle poderose mura difensive della colonia romana. Il progetto di ricerca, sotto l'egida della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria e della Regione Lazio è finalizzato all'esplorazione dell'antico insediamento e alla realizzazione del Parco archeologico urbano di Castrum Novum. Reperti archeologici e pannelli che mostreranno un percorso espositivo che con numerosi reperti, raccontano la storia degli studi, i ritrovamenti, la nuova ricerca, la topografia dell’insediamento, il suo sviluppo storico e alcuni aspetti della vita quotidiana degli antichi castronovani. Per la prima volta si presentano al pubblico le novità emerse dagli studi e dalle ricerche che da oltre un decennio stanno ricostruendo la storia e l’archeologia dell’antica colonia romana, vissuta per circa ottocento anni tra il III secolo a.C. e il V-VI secolo d.C. Un castrum dell’epoca delle guerre puniche cinto da possenti mura, costruito a controllo della costa lungo la via Aurelia, trasformatosi in centro urbano in epoca imperiale con proprie istituzioni, edifici monumentali, un teatro, templi, ricche domus, terme, ville marittime, peschiere e tanto altro ancora da scoprire.

