CIVITAVECCHIA – La Sala Mechelli si è riempita di tanti cuori per la danza. Merito dell’iniziativa del consigliere di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, che ha voluto convocare presso il prestigioso spazio del Consiglio regionale del Lazio un incontro per la premiazione di insegnanti e ragazzi di scuole di Hip Hop della nostra regione.

«Il Lazio ha avuto nell’esibizione di ragazze e ragazzi e nella preparazione dei loro docenti una vetrina d’eccezione al Contest che si è tenuto a gennaio a Riccione - ha spiegato il consigliere Mari – per questo, ho trovato giusto che la sede del Consiglio regionale aprisse le sue porte ai giovani sportivi, un modo per ringraziarli di cuore e dimostrare la nostra riconoscenza per mesi e mesi di sforzi quotidiani e di duro lavoro nelle palestre. Sono grata al presidente Aurigemma per aver voluto presenziare alla cerimonia, dando un ulteriore significato istituzionale al momento di festa e fraternità che ci siamo ritagliati alla Pisana».

Le scuole premiate sono: Lude Hip Hop Dance School (docenti Luca Bartolozzi e Marco Anselmi), L’altradanza (Michela Marchese e Kevin Castillo), A.S.D. Sport Mix Due (Marco Cavalloro), Manolo Academy (Manolo Paoletti), A.S.D Sweet Faces Hip Hop Dance Academy (docenti Emanuela Cecconello, Jose Antonio Carraro, Riccardo Rotelli), Stratos Sport & Dance Studio (presidente Enrico Folegnani e vicepresidente Roberta Corradini), M.C.M. Dance Academy, Gruppo autonomo, H20 (Salimè Jessica Imani), Beat Street Dance School (Lavinia Santilli), Obelix Danza Academy, Hip Hop AccaDemy (Raffaella Licocci).