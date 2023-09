LADISPOLI - "Ladispoli - Un lungo viaggio nel tempo - Volume 3 - Tremila anni tra storia e immagini". Questo il titolo del libro che sarà presentato sabato 7 ottobre alle 17 nella sala consiliare di palazzo Falcone. L'incontro, presieduto dal giornalista Marco Di Marzio, vedrà il saluto del sindaco Alessandro Grando, le introduzioni dell'editore Cisu, Enzo Colamartini e della direttrice di Collana Cisu, Luana Bedin, nonché l'intervento degli autori. Il testo, composto di oltre 430 pagine, come i due precedenti, intende raccontare tremila anni di storia di un territorio, oggi comune di Ladispoli, attraverso l’ausilio di immagini capaci di raccontare l’evoluzione, dalle origini ad oggi. Il libro è suddiviso in otto capitoli e in specifici paragrafi, mediante i quali, secondo diversi argomenti trattati e con il supporto delle ricostruzioni 3D, si struttura il lungo e visivo viaggio nel tempo.

Durante la presentazione del volume, inoltre, all'esterno dell'aula consiliare è in programma una esposizione di automobili e macchine agricole d'epoca.

