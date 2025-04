VITERBO – Il 5 aprile scorso, nella Sala Convegni nella Parrocchia Murialdo in Viterbo, l'Officer Distrettuale per approfondimenti culturali, in particolare per la via Francigena, ha organizzato un convegno, che far conoscere meglio il percorso dei pellegrini, che da Canterbury raggiungevano la tomba di San Pietro.

Sono stati invitati a partecipare tutti i club della Circoscrizione, perché ancora una volta vincesse, accanto all'impegno, l'amicizia, lo scambio. L'Officer Primula Ferranti del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha scelto come capofila il club di Viterbo, per la sua posizione quasi centrale del percorso del Lazio.

Sono stati scelti tre argomenti molto attuali nell'anno Giubilare.

Il primo relatore, professor Renzo Chiovelli, architetto, docente universitario, ha dato al suo intervento il titolo "Viaggiare lungo la Francigena: l'ingresso nello stato della Chiesa".

La dottoressa in Psichiatria, Dianella Viola del club di Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, ha analizzato il significato e il fine terapeutico dei Lunghi Cammini: "Il cammino: terapia dell'autismo e oltre".

L'archeologo Michele Damiani ha dato come titolo alla sua relazione: "Fortuna della via Francigena. Dalla contemporaneità al Museo del Pellegrino di Campagnano".

L'Officer Distrettuale, di fronte ad un uditorio attento, numeroso, proveniente da tante località, ha pensato di invitare a parlare della sua attività per la conoscenza della Francigena, un socio importante del club del Distretto, Montefiascone Falisco Vulsineo, che ha promosso più iniziative per conoscere meglio questo cammino. Ha preso la parola il Past Governatore Quintino Mezzoprete, che ha completato il discorso su un argomento attuale, forse in grado di restituire importanza alla spiritualità.

Sono stati ringraziati con un omaggio da parte del club capofila i relatori di un evento interessante, ricco di informazioni e piacevole che è stato gradito dai presenti.