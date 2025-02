BAGNOREGIO - Taglio del nastro al Palazzo Alemanni Exhibition Space di Civita di Bagnoregio per la mostra su Renato Foresti. Venerdì 7 febbraio il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e la figlia dell’ingegnere-pittore Maria Luisa hanno dato il via all’esposizione, in programma fino al 4 di maggio. Un momento di racconto dell’arte di Renato Foresti ma anche della sua storia personale, che si è intrecciata con quella di Bagnoregio. Il pittore infatti è tra i firmatari dell’atto di donazione di Palazzo Alemanni a Civita da parte della famiglia Fabi, di cui sposò una discendente, al comune di Bagnoregio. E le sue spoglie mortali sono custodite proprio nel cimitero bagnorese. Inoltre tra i quadri in mostra è presente il ritratto di Fabiola Fabi, l’ultima componente della famiglia che ha vissuto a Bagnoregio, che è stato donato al comune di Bagnoregio. La figlia Maria Luisa ha raccontato ai presenti l’arte del padre, arricchendo il tutto con aneddoti e ricordi collegati ai singoli quadri. Parole di ringraziamento alla famiglia Foresti dal sindaco di Bagnoregio Luca Profili: “Rendiamo omaggio alla capacità espressiva di un artista ma anche al suo legame con la nostra terra. Siamo commossi di questa iniziativa e grati alla famiglia Foresti. Dal canto suo Maria Luisa, in rappresentanza della famiglia, ha ringraziato l’amministrazione comunale e Casa Civita per il lavoro svolto e per avere reso possibile il tutto. La mostra ‘Il linguaggio della realtà’ – Renato Foresti è un progetto che nasce dalla sinergia tra Comune di Bagnoregio, Casa Civita srl e la famiglia Foresti. Dall’ottobre 2019 due quadri di Foresti si sono aggiunti alle Collezioni delle Gallerie degli Uffizi. Si tratta di l’Autoritratto ’62 (1962, olio su tela cm. 33×48) e Scuola di pittura (1952, olio su tela cm. 140×104). Già nel 1959 il Comune di Firenze aveva acquistato per la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti il Ritratto di Pietro Bernardini. L’ideazione e l’allestimento della mostra sono stati curati dalla figlia Maria Luisa Foresti Sestini e da Maurizio Catolfi, che hanno lavorato alla realizzazione del tutto in stretta collaborazione con Casa Civita srl.

Per maggiori informazioni www.casacivitabagnoregio.it/mostre e per un approfondimento sull’artista www.renatoforesti.com. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 17, dal 7 febbraio al 4 maggio.