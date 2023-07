TOLFA - A Tolfa il settore della cultura con la "C" maiuscola continua a fare centro e ad ottenere successi. Giovedì pomeriggio nella gremita Pinacoteca di Tolfa si è svolto alla perfezione un evento letterario ancora una volta promosso dall'amministrazione comunale in sinergia con la Fidapa di Tolfa, l'associazione musicale "Giuseppe Verdi'' e Tordinona Teatro. Nel partevioatissimo pomeriggio letterario è stato presentato il bellissimo libro: “La nota di Dio" dell'eccezionale e poliedrico scrittore, Renato Giordano. All'evento erano presenti oltre all'autore Giordano, la sindaca Stefania Bentivoglio, l'assessora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo, Tomasa Pala, il delegato Tiziano Tedesco, il dottor Maurizio Antonio de Pascalis e tanti spettatori. Moderatore dell'evento il dottor Maurizio Antonio De Pascalis. “La Nota di Dio” è il nuovo libro di Renato Giordano, pubblicato da Compagnia Nuove Indye che racconta la storia della musica che dal ‘500 veniva usata come strumento terapeutico al Santo Spirito in Saxia, storico Ospedale romano dei Papi. Giordano ha un ricco curriculum e oltre ad essere uno scrittore sopraffino è regista, attore, autore di teatro, musicista e operatore culturale. Come Regista teatrale (più di 120 regie) e come autore (39 commedie) i suoi spettacoli sono stati rappresentati nei più importanti Teatri e Festival Italiani e Internazionali; ha anche lavorato all’estero come regista (USA, Russia, Romania, etc.) Segretario Generale del Sindacato Nazionale Autori Drammatici sempre confermato, nonché dal 1995 al 2015 Consigliere di amministrazione o Presidente della commissione tecnica. È direttore artistico dal 1979 a tutt’oggi del Teatro Tordinona di Roma; è stato direttore del Festival del Teatro Italiano e ha lavorato anche come autore, regista televisivo e radiofonico, e come opinionista conduttore su vari programmi RAI. Il libro di Giordano è diviso in due parti: nella prima parte si parla dell'utilizzo eccezionale della musica. Un grande organo venne posizionato nel centro delle Corsie Sistine dell’Ospedale (così chiamate da Papa Sisto IV che le fece realizzare su proposta pare di S. Filippo Neri). Il suonatore di flauto presente, presente nel bellissimo affresco sulla parete della Sala del Commendatore, come spiega Giordano nel suo libro: "Ci ricorda che si suonavano i vari strumenti a fiato nelle zone dedicate al parto e all’allattamento dei neonati. I suonatori dipinti nel Liber Regulae Sancti Spiritus, musici di piva e di mandola, nonché cantori, ricordano i diversi eventi legati alle musiche del Barocco Romano avvenuti nel nosocomio. Nella seconda parte del libro c’è un racconto, “Il Medico Eretico”, in cui Renato Giordano torna ad occuparsi di Lancisi e del processo per eresia intentato dal Santo Uffizio alla fine del Seicento contro la setta dei Bianchi e contro i medici romani. Il racconto riporta fedelmente gli atti del Processo, atti secretati e poi occultati per secoli. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Fidapa, Giuseppina Esposito. "Ci stanno arrivando tanti complimenti - sottolinea felice e orgogliosa, la presidente Fidapa Tolfa, Giuseppina Esposito - noi dei Monti della Tolfa siamo quelli dei Racconti intensi del 600, 700, 800, 900, dei nostri giorni, di una futura visita in saxia, di una finestrella importantissima, del timor di Dio, di storie occulte e non, con risate fatte col cuore, gente di teatro, di musica sacra gregoriana e classica, racconti, resoconti, illusioni, cronache, fantasie, pensieri, malinconie, scoop, passato, presente, futuro, eventi con un'organizzazione perfettamente perfetta. Prossimamente il dottor Giordano ci porterà in visita alle "Corsie Sistine" e al museo dell'ospedale Santo Spirito in Sassia e cercherò di ricontattare tutti i presenti. Il professor Giordano ci porterà dentro una stanza importante a vedere il teschio di "Plinio il Vecchio". Il dottor Renato Giordano ci darà una data ed io organizzerò questa visita culturale molto privilegiata. “È stato un bel momento di ascolto e riflessione su tematiche che i luoghi di memoria sanno raccontare e custodire. Un’occasione importante per riflettere sul valore socio-culturale della musica come straordinario strumento educativo, terapeutico e riabilitativo – spiega l’assesora alla Cultura, nonchè socia Fidapa, Tomasa Pala - un argomento molto attuale, ma anche storicamente datato che l’autore Renato Giordano, amico del dottor Maurizio Antonio De Pascalis, con il suo libro “La nota di Dio”, ha stimolato in tutti i presenti”. L’evento è stato animato dagli attori Nunzia Plastino e Roberto Gagliardi e dal musicista Giuseppe Galeotti della Banda Verdi di Tolfa.