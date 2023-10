CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani alle 17.30, presso il Padel Village di Civitavecchia, per la presentazione del libro “La bambina di neve” di Cristiana Cerroni, con la partecipazione della consigliera regionale Marietta Tidei, della giornalista Cristiana Vallarino, dell’insegnante Rosella Pierini e con letture a cura di Roberto Fiorentini.

«Sono particolarmente lieta di aver organizzato questa iniziativa a Civitavecchia per lo specifico valore sociale e culturale di questa opera e, soprattutto, per il legame di grande affetto e stima che mi lega a Cristiana Cerroni – ha spiegato Marietta Tidei – originaria di Tolfa, scrittrice ed insegnante, Cristiana con il suo libro autobiografico racconta la vita di una persona albina che fin da piccola si è dovuta scontrare con l'ignoranza, coi pregiudizi e perfino con il bullismo. La sua infanzia e la sua adolescenza, già difficili, sono state inoltre complicate da gravi problemi alla vista derivanti dall’albinismo. Donna coraggiosa, grazie anche all’incontro con un luminare della psichiatria come il professor Luigi Cancrini, Cristiana Cerroni ha saputo però intraprendere un percorso di crescita personale notevole, che l’ha portata a laurearsi in materie letterarie e a dedicarsi a un lavoro appagante come insegnante di sostegno coi bambini disabili. “La bambina di neve” non è dunque soltanto il racconto doloroso di una vita difficile ma anche e soprattutto quello del riscatto di una persona che, grazie alla sua intelligenza, alla forza d’animo e alla perseveranza è stata capace di costruirsi una vita piena di interessi e di relazioni sociali, coltivando ogni giorno la bellezza nella sua anima. Proprio per questo ultimo esemplare aspetto, mi auguro che saremo numerosi venerdì 20 ottobre a incontrarla personalmente – ha concluso Tidei – e ad ascoltare la sua storia».