CIVITAVECCHIA – Un Kinky Ensemble ovvero: la stravaganza si fa musica. E indubbiamente sarà eccentrico o, se volendo, stravagante il programma del concerto che si terrà domani, sabato 29 luglio alle 19, presso la sala della musica di via Bramante, organizzato dall'Unione Musicale Civitavecchiese.

Il repertorio? Spazia da Bach e Vivaldi al Tambourine di Gossac con l'ensemble di flauti diretto dal Maestro Giuseppe Tidei. Cambio repentino e sul palco arriva l'ensemble di clarinetti diretti e con il Maestro Giulia Leonardo che propone Skyrim, il tema della serie di videogiochi adorata dai giovani A seguire The Hollow Knigt dai Mantis Lord, per tornare ai classici con la marcia funebre per una marionetta di Gounod. Nel finale tornano tutti i giovani protagonisti cui si uniscono altri musicisti nell'ensemble diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro per l'esecuzione dei notissimi brani dai film: Basic Instinct, La pantera rosa, Mission e, per chiudere, il bellissimo valzer di Shostakovic, in versione jazz. Un appuntamento con la bella musica da non perdere.