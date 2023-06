CERVETERI - Andare alla scoperta del centro storico di Cerveteri attraverso tante letture itineranti pensate per bambini di un’età compresa tra i 0 e i 6 anni.

Questo l'appuntamento in programma domani alle 17 in piazza Santa Maria, promosso dalle volontarie di Nati per leggere operative durante l’anno in biblioteca.

Per partecipare all'appuntamento, gratuito, è necessaria la prenotazione al numero 069943285.

In caso di maltempo le letture si sposteranno in biblioteca.

