Grazie alla generosità del Rotary Club “Montefiascone Lago di Bolsena”, i bambini dell’oratorio di Bolsena hanno recentemente ricevuto in omaggio una piccola biblioteca e molti libri che potranno essere portati a casa per la lettura ma che dovranno poi essere restituiti. Lo rende noto Mario Urciuoli, presidente del Circolo Oratorio Carlo Acutis di Bolsena.

«Questo gesto – spiega - ha portato un’enorme gioia e un’opportunità di crescita culturale per i giovani membri della nostra comunità. La biblioteca donata è stata accuratamente selezionata per includere una vasta gamma di libri, adatti a bambini di diversa età e interessi. Dai classici della letteratura per l’infanzia ai racconti moderni e avventurosi, ogni libro è stato scelto con l’intento di ispirare, educare e divertire».

Ci sono anche libri illustrati per i più piccoli, che potranno così avvicinarsi alla lettura in modo ludico e piacevole. Il Rotary Club ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel sostenere la comunità e anche questa donazione ne è l’ennesima dimostrazione. Questa “piccola” biblioteca è anche un luogo dove i bambini possono riunirsi, condividere le loro storie preferite e sviluppare un amore per la lettura che li accompagnerà per tutta la vita. Sono convinto che questo inizio di collaborazione con il Rotary Club ci permetterà di fare moltissime iniziative utili per la comunità di Bolsena.

Eventi culturali, incontri di lettura, laboratori creativi e programmi educativi sono solo alcune delle attività che possiamo organizzare insieme per arricchire l’esperienza dei nostri giovani. La sinergia tra l’oratorio e il Rotary Club contribuirà non solo a fornire risorse preziose, ma anche a costruire un senso di appartenenza e condivisione tra i membri della nostra comunità. Grazie alla Dott.ssa Simona Marcucci per questa preziosa iniziativa. Sono convinto che questa mattina abbiamo messo il primo “mattone” per costruire qualcosa di utile e prezioso per Bolsena.

«Il nostro obiettivo – aggiunge Urcioli – è quello di continuare a lavorare “fianco a fianco” per il bene comune, portando avanti progetti che possano realmente fare la differenza nella vita delle persone. Grazie di cuore a tutti i soci del “Rotary Club di Montefiascone Lago di Bolsena” che ancora non conosco, ma che sicuramente avrò il piacere di incontrare, per questa opportunità».