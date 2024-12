CIVITAVECCHIA – «Durante il periodo natalizio in tutti i paesi cattolici del mondo esiste l’usanza di allestire Presepi, sia in casa che nelle chiese. Questa tradizione ha origini medievali e consiste nella rappresentazione plastica della Natività di Gesù. Anche a Civitavecchia, la tradizione è da sempre molto sentita e per darne ancora più risalto vogliamo riproporre un concorso on line con lo scopo di stimolare la sensibilità a realizzare il proprio presepe in un’atmosfera che rinnovi i sentimenti di Pace e Fraternità».

La Pro loco cittadina lancia infatti la nuova edizione dell’iniziativa fotografica “Il mio Presepe”, aperta a tutti, con partecipazione gratuita. È

sufficiente inviare una sola fotografia del presepe realizzato nella propria abitazione all’indirizzo mail tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 12,00 del giorno 23 dicembre prossimo specificando l’oggetto “concorso on line il mio presepe”. Ogni partecipante può registrare una sola

opera. Insieme alla foto, l’autore dovrà indicare, pena l’esclusione, il proprio nome e cognome e il contatto telefonico, inviare una descrizione dell’opera e l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine.

Le foto pervenute saranno postate dalle ore 16,00 dello stesso 23 dicembre sulla pagina FB della Pro Loco di Civitavecchia. Saranno premiate le tre foto che avranno ricevuto più “like” conteggiati dal momento della pubblicazione fino alle ore 17,00 del 4 gennaio 2025. Il nome dei tre vincitori saranno resi noti il 6 gennaio 2025, festa dell’Epifania, con un comunicato sulla pagina FB della Pro Loco.

Per la foto più votata il premio consisterà in una cena per due persone in un ristorante cittadino. Alla seconda foto classificata andrà un buono acquisto del valore di € 25,00 presso una libreria cittadina. L’autore della terza foto classificata avrà in omaggio n. 2 bottiglie di vino del territorio. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni telefonare al n. 3513440202