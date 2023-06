Sabato prossimo alle ore 21,30 “Il cosmonauta” ospiterà lo spettacolo teatrale “Notte prima del processo” della Compagnia Moai.

Ne dà notizia Mario Michele Orlandi. presidente della compagnia Moa.

Si tratta di un atto unico di Anton Čechov, il famoso scrittore e drammaturgo russo, che racconta le vicende di quattro personaggi che si incontrano per caso in una notte d’estate e si ritrovano coinvolti in una serie di situazioni comiche e paradossali.

Lo spettacolo è interpretato da Mariapina Arcangeli, Daniela Del Pinco, Franco Domenico Orlandi e Isma Salvatori, tutti attori amatoriali del territorio viterbese. La regia è affidata a Mario Michele Orlandi.

La Compagnia Moai è una realtà teatrale nata nel 2018 con l’obiettivo di promuovere la cultura e la passione per il teatro tra i giovani e gli adulti. La compagnia è aperta a chiunque voglia sperimentare il palcoscenico e mettersi in gioco.

Lo spettacolo “Notte prima del processo” è gratuito ed è un’occasione unica per divertirsi e apprezzare il genio di Čechov.

