CIVITA CASTELLANA - Teatro, danza, musica da camera e classica, indagini sulla grande letteratura. Questo e molto altro è il Civita Festival che, giunto alla 35esima edizione, si svolgerà dal 23 agosto all’11 settembre nella splendida cornice del trecentesco Chiostro di San Francesco. «Quella del CivitaFestival 2023 – dichiara il direttore artistico Fabio Galadini – è una programmazione che supera il rischio della proposta affrancandosi dall’idea dell’intrattenimento fine a sé stesso. Un Festival connesso ad importanti festival e produzioni di eccellenza nazionale per offrire al pubblico, concerti e spettacoli visti da molteplici aspetti: dalla tradizione alle forme della ricerca e dell’innovazione. Di particolare rilievo la collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena per la presentazione dell’azione scenica Protocolli di Fausto Razzi e Edoardo Sanguineti due personalità della cultura italiana che con il CivitaFestival hanno avuto una lunga frequentazione. E ancora il Concerto di apertura con l’Orchestra Domenico Mazzocchi diretta da Anna Bottani che vede il giovane Marco Ottaviani in veste di solista. Musica per tutti con i protagonisti della scena musicale italiana che si confrontano con giovani professionisti. Raddoppiano le proposte di Teatro e Danza che quest’anno offrono al pubblico una reale visione delle nuove produzioni tra giovani emergenti e artisti di chiara fama e vincitori di numerosi premi di carattere nazionale». Si inizia mercoledì 23 agosto, ore 18,30 con la performance di Maurizio Pio Rocchi, “Arte et agricoltura” presso la Chiesa ex Cappuccini ArtCeram che sarà preceduta dalla presentazione dell’intera rassegna. Da giovedì 24 agosto tutti gli appuntamenti si svolgeranno sempre alle 21 presso il Chiostro di San Francesco e si partirà con l’Orchestra Domenico Mazzocchi che eseguirà, Imperatore di Beethoven e Sinfonia n. 104 in re maggiore “Salomon” di F.J. Haydn con al pianoforte Marco Ottaviani, direttrice Anna Bottani. Venerdì 25 agosto la Naturalis Labor Compagnia nazionale di Danza proporrà “A royal bird – Jules – Prelude”, coreografie Luciano Piovani. Sabato 26 agosto sarà la volta dello spettacolo “Due schiaccianoci”, Vincitore Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2023, di Alice Bertini, con Federico Gatti e Claudio Cammisa, regia Alice Bertini, Carlotta Solidea Aronica. Il 27 agosto Giancarlo Fares sarà il protagonista di Serafino Gubbio Operatore da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello, di G. Cardinali, G. Fares, S. Valerio, musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Daniele Romeo, regia di Giancarlo Fares, Sara Valerio. Il 28 agosto una serata suggestiva con Teleion – Frammenti di musica graca antica con la voce di Camilla Lopez, al pianoforte Matteo Ramon Arevalos. La compagnia Artemis Danza/Monica Casadei il 29 agosto proporrà il Balletto d’azione, “Il Barbiere di Siviglia, coreografia, scene, luci Monica Casadei, musiche Gioachino Rossini, elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini. L’ultimo spettacolo di Werner Fink. Ossia “ma di che cosa ride un nazista?” di Xhuliano Dule, spettacolo Finalista Roma Fringe Festival 2023, sarà in scena il 30 agosto; protagonista Simone Corbisiero, regia di Emilia Agnesa e Bianca Mastromonaco. Nei prossimi giorni, non mancheremo di aggiornarvi sugli appuntamenti fino al 9 settembre, nel frattempo ecco i contatti: www.civitafestival.it – info@civitafestival.it; spettacoli ore 21.00, biglietti 10 euro; prenotazione scrivendo a botteghino@civitafestival.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA