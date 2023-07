BOLSENA – Prenderà il via il 24 luglio la nuova stagione di BolsenArte Summer Music Festival 2023. La rassegna torna nella sua versione estiva e vedrà quest’anno alternarsi sul palco musicisti, gruppi e orchestre all’insegna della qualità, della ricerca sonora e delle grandi emozioni che possono regalare il pop e il folk italiani, il jazz più raffinato, il blues, e l’opera. Sarà un’edizione con grandi nomi come quello di Dodi Battaglia, il 24 luglio, chitarrista dei Pooh, o quello di Mirko Casadei con la sua orchestra, il 4 agosto, a cui si aggiungono gruppi affermati e appezzati a livello italiano quali la Cotton Club Swing Orchestra, il 30 luglio, la Tito Blues Band, il 9 agosto, e la Tresca, il 14 agosto. Da non perdere, infine, il “Gran Galà dell’Opera”, il 12 agosto, un viaggio nei capolavori del repertorio operistico con l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città e il Coro Lirico Italiano. «BolsenArte è una manifestazione a cui crediamo fermamente come amministrazione comunale e che è oramai consolidata nel cartellone estivo degli eventi – dichiara il sindaco Paolo Dottarelli -. Un festival apprezzato, tanto da essere stato proposto anche in una versione invernale, con un ottimo riscontro di pubblico». «Anche quest’estate a Bolsena torna protagonista la musica – afferma l’assessore comunale alla cultura Raffaella Bruti –. Gli spettacoli che animeranno le serate si svolgeranno nelle caratteristiche piazze della nostra cittadina, proponendo la formula di un festival diffuso capace di creare un’atmosfera unica. Abbiamo poi lavorato a un programma di qualità che spazia in tanti generi musicali diversi per andare incontro ai molteplici gusti del pubblico». I concerti, tutti a ingresso libero, si terranno a piazza Dante Alighieri, piazza dell’Orologio, piazza Santa Cristina e piazza San Rocco, a partire dalle 21,30.

La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi.