CIVITA CASTELLANA - Ultimi preparativi per l’edizione 2025 del Carnevale storico civitonico, una festa che coinvolge l’intera comunità cittadina e numerosi turisti provenienti dai comuni limitrofi del Lazio e da fuori regione. Il lavoro organizzativo ha visto coinvolti il comune di Civita Castellana con l’assessorato al Turismo e Spettacolo; la Fondazione Carnevale Civitonico e il Gruppo dei Carnevalari, quest’ultimo costituito da abili artigiani e decoratori che per questa edizione hanno allestito carri allegorici di notevole fattura tecnica, rinnovando una consuetudine artistica che vede impegnati numerosi cittadini. La data che segna l’apertura ufficiale del Carnevale è programmata per domenica 16 febbraio, cui seguiranno i due successivi appuntamenti, previsti per domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo, data dell’ultima sfilata. I festeggiamenti si concluderanno martedì 4 marzo, data che sancisce la chiusura del Carnevale con una grande festa nel centro storico del paese che culminerà con il rogo del Puccio e lo spettacolo musicale incentrato sulla musica degli anni ’90; concluderà l’evento la premiazione dei vincitori delle categorie carri allegorici, gruppi mascherati e maschere libere. Per decisione unanime dei vari gruppi mascherati e carri allegorici iscritti al Carnevale, il percorso della sfilata ha subito un cambiamento radicale rispetto alle precedenti edizioni. Punto di partenza è alle ore 15 in via Enrico Minio, per proseguire poi per tutta via Mazzini; il percorso continua per via della Repubblica per poi svoltare, successivamente, in via San Giovanni XXIII; Il punto di arrivo sarà piazza della Liberazione e il deflusso dei vari gruppi mascherati si snoderà in via Quattro Giornate di Napoli. Le opere allegoriche dei vari gruppi partecipanti sono state realizzate con la tecnica tradizionale della cartapesta e colla, pazientemente posata sulla struttura metallica e rifinita con vernice bianca; il colore finale sarà il protagonista assoluto: vivace, brillante e dal notevole impatto visivo. Rappresentano, infine, la perfetta sintesi delle notevoli qualità esecutive e coloristiche degli artisti locali che tramandano nel tempo la tradizione del carnevale civitonico. Personaggio immancabile è ‘O Puccio, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Midossi, con il supporto tecnico ed esecutivo dei maestri cartapestai Massimiliano Meschini e Roberto Moscioni.

La ricerca d’archivio eseguita durante la fase di organizzazione ha, inoltre, permesso di riscoprire la figura de ‘O Domino, maschera settecentesca che per l’occasione tornerà ad esibirsi durante i festeggiamenti. La Fondazione con votazione unanime ha proposto l’adozione della Maschera popolare O’Domino quale logo ufficiale dell’edizione 2025 del Carnevale Civitonico, per farla diventare negli anni a venire simbolo identitario per eccellenza della manifestazione cittadina, da utilizzare anche in altre pubbliche manifestazioni. La Fondazione ha previsto l’organizzazione del Villaggio del Carnevale in via San Gratiliano, dove rivenditori autorizzati dall’ufficio commercio comunale, disporranno in vendita bevande e generi alimentari, in particolare dolci locali tipici del Carnevale. Il Villaggio del Carnevale vuole rappresentare un momento di svago e aggregazione nello svolgimento dei festeggiamenti aperto alle famiglie e a tutti i visitatori. All’interno della programmazione è stato inserito anche il Carnevale dei Bambini, che si svolgerà giovedì 27 febbraio con la partecipazione delle Scuole Primarie “XXV Aprile” e “Dante Alighieri” di Civita Castellana, grazie alla fattiva collaborazione delle rispettive Dirigenti Scolastiche Simona Cicognola, Domenica Ripepi e delle Maestre che seguiranno i bambini durante il percorso. La Fondazione ha voluto rinnovare la tradizione del carnevale dei Bambini al fine di sollecitare nelle nuove generazioni il senso della partecipazione alla festa quale momento di aggregazione e motivo di riscoperta della storia e delle antiche tradizioni popolari di Civita Castellana. Le Maschere Libere sono parte integrante della tradizione del Carnevale Civitonico.

Per questa edizione coloro che scelgono di sfilare come Maschera Libera si sono registrati attraverso un sito web appositamente creato dalla Fondazione. Il sistema adottato permette di garantire la sicurezza dell’evento e di registrare il numero di presenze effettive, che per quest’anno si attestano a più di quattro mila. Sfileranno insieme al complesso musicale folcloristico “la Rustica” e saranno accompagnati da un carro appositamente attrezzato per la musica che la Fondazione mette a completa disposizione dei vari partecipanti.

