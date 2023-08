FIUMICINO - «Ispirandoci agli eventi indipendenti della rete Ted che sin dal 1984 promuovono la condivisione di idee, cultura, socialità in tutto il mondo, annunciamo la nascita di un Tedx nel comune di Fiumicino». Il nostro gruppo di organizzatori, – spiegano da Tedex – composto da appassionati professionisti provenienti da differenti ambiti, accrediterà quindi quest’anno il primo TEDxFiumicino tra le conferenze del circuito Ted presenti in tutto il mondo». «La prima edizione si svolgerà nella serata dell’8 settembre 2023 nel suggestivo Castello San Giorgio di Maccarese. Un tema ancora avvolto nel mistero sarà il filo conduttore di ogni speech e spettacolo che il pubblico potrà godersi sul palco. Con l’intento di promuovere riflessioni e valorizzare il territorio, TEDxFiumicino diverrà momento, vivace e visionario, di incontro tra varie forme d’arte. Sarà una serata di oratori, musicisti, danzatori, ma anche di leggerezza e divertimento. Da scoprire e non perdere». «Anche perché ci saranno solamente 100 posti disponibili per questa prima edizione. I dettagli dell’evento non sono ancora di dominio pubblico, ma è possibile consultare il sito web dell’evento (tedxfiumicino.com) e seguire tutti gli aggiornamenti tramite i canali social ufficiali (Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok)».