CIVITAVECCHIA – Dal litorale laziale arriva una ventata di energia nuova: sono i “June”, una band emergente che ha già fatto parlare di sé grazie a uno stile fresco, potente e autentico. Il gruppo è composto da cinque giovani musicisti uniti da talento, passione e una visione musicale ben definita: Ester Maria Grienti (voce), Edoardo Cangini (chitarra), Alessio Lo Presti (batteria), Paolo Giorgetti (piano) e Filippo Taiani (basso). Insieme, danno vita a un sound che fonde il pop con le sonorità più energiche del rock, regalando al pubblico performance sempre coinvolgenti e cariche di emozione.

Il 2024 ha rappresentato una svolta decisiva nel percorso artistico dei June. Dopo aver conquistato un ampio seguito durante la stagione estiva, la band ha trionfato nella sesta edizione del Festival di San Romolo, portando sul palco una combinazione di grinta, qualità tecnica e carisma che ha convinto giuria e pubblico. Un risultato che non solo ha confermato il loro talento, ma ha anche aperto nuove strade nel panorama musicale indipendente.

Nel corso dell’anno hanno pubblicato due brani inediti, “Un altro finale” e “Titanio”, segnando l’inizio di un progetto discografico originale e promettente. Con uno di questi, i June hanno superato le selezioni del "Je so' pazzo Music Festival", uno dei concorsi canori più prestigiosi e seguiti in Italia, qualificandosi per la finale nazionale che si terrà il 20 luglio.

A confermare la crescita della band e il loro impatto sul pubblico, è stata anche l’esibizione di domenica sera all’arena dell’Uliveto di Civitavecchia, dove i June hanno ancora una volta conquistato la platea con carisma, tecnica e una straordinaria presenza scenica. Un live che ha lasciato il segno e dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, il valore artistico di questi giovani musicisti.

Determinati, creativi e con uno stile riconoscibile, i June stanno rapidamente costruendo una fanbase fedele, grazie anche alla forza comunicativa dei loro live e alla maturità sorprendente con cui affrontano ogni palco. Il futuro è tutto da scrivere, ma una cosa è certa: i June meritano di essere ascoltati, seguiti e sostenuti.