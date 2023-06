CIVITAVECCHIA – La Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus ed Il Ponte di Don Egidio Smacchia nuovamente insieme, in sinergia, contro la povertà educativa. Dal mese di marzo le due realtà stanno portando avanti due progetti molto importanti, che hanno vinto il finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura).

“Se leggi tu … leggo anch’io, Continua!” ha vinto il bando Leggimi 0/6 e ”Se leggi tu… Alza La Voce” ha vinto il bando “Ad Alta Voce”.

Sono già tante le iniziative partite e che vedono la collaborazione di diversi partner.

Il primo il Comune di Civitavecchia, in particolare la Biblioteca A. Cialdi, il Comune di Santa Marinella con la Biblioteca A. Capotosti, il Comune di Allumiere con la sua Biblioteca, l’istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e l’associazione di Santa Marinella Giocosamenteinvento.

Il secondo vede nuovamente coinvolto il Comune di Civitavecchia, ovvero la biblioteca A. Cialdi e le scuole comunali, associazione Giocosamenteinvento, la ASL RM4 con gli interventi assistiti con animali, e l’Istituto Comprensivo IC Civitavecchia 2.

Sono già state realizzate letture in Biblioteca di Civitavecchia, sono stati formati i ragazzi del PTCO a diventare dei bravi lettori di libri di fiabe per bambini. Laboratori presso Giocosamente invento, giornate di lettura presso le scuole comunali di Civitavecchia. Ogni sabato presso la comunità terapeutica per mamme con bambini del Il Ponte di Civitavecchia, ovvero all'interno del programma "Coccinella" è iniziato il laboratorio di lettura mamme/ bambino di 0 e 1 anno. Il Laboratorio proseguirà ogni sabato fino al prossimo anno Ma tante altre iniziative stanno per partire e proseguiranno fino a febbraio del 2024.

Seleggitualzalavoce

Lo scorso 12 giugno è iniziato un nuovo laboratorio gratuito presso Giocosamenteinvento rivolto ai ragazzi dai 10 ai 12 anni. "Agata Christie" Collection, questo è il titolo del nuovo laboratorio di lettura che terminerà il 17 luglio. Appuntamento ogni lunedì, dalle 9:00 alle 12:00. Dove? A Santa Marinella in Via Aurelia 107

Seleggituleggoanchio

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio gratuito di Letture in musica per bambini dai 5 ai 9 anni organizzati dall'associazione Giocosamente invento . Dal 13 giugno al 19 luglio, il martedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Dove? A Santa Marinella in Via Aurelia 107

Seleggituleggoanchio

Si preannunciano mesi ricchi di attività di lettura per bimbi dai 0 ai 6 anni. Previsti tanti eventi in tanti luoghi differenti! Parchi, biblioteche, musei, boschi in modo da coinvolgere quanti più bimbi possibili! Tutti gli eventi di lettura sono gratuiti (info e date sui canali social)

Seleggituleggoanchio

Laboratorio di Lettura Creativa con libri e giochi per bimbi dai 2 ai 5 anni. Tutti i martedì a partire dal 20 giugno fino a febbraio (con pausa ad agosto) dalle 17:00 alle 18:00. Dove? A Civitavecchia presso la sala dell'Ostello La Formica in via Isonzo 34, Civitavecchia

Seleggitualzalavoce arriva in Teatro! Dove? Al Teatro Nuovo Sala Gassman. Enrico Maria Falconi e Simone Luciani leggeranno ed interpreteranno i grandi classici della letteratura.

Un appuntamento da non perdere! Evento dedicato a partire dagli 8 anni fino... Ai 100 anni! L’ingresso è gratuito.