CIVITAVECCHIA – Sabato 1 e domenica 2 dalle 18 nei luoghi più suggestivi di Civitavecchia si terrà il Festival degli artisti sotto la direzione dell’attore e regista Pino Quartullo.

Questa nuova edizione, in sinergia con il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore alla Cultura e Turismo Simona Galizia, si avvale anche del Patrocinio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro - Settentrionale.

Come in passato la città si trasformerà in un immenso chapiteau sul mare, con oltre centoventi artisti che si esibiranno dalla Marina al porto, dal centro storico al Forte Michelangelo fino alla Fontana del Vanvitelli. Su questa splendida “croisette” cittadina sarà possibile a tutti, gratuitamente, dalle vedere da vicino giocolieri, mimi, clown, acrobati, fantasisti, attori, maghi, danzatori, cantanti e musicisti che doneranno ai luoghi una valenza nuova e unica.

«L’arte di strada, di forte impatto popolare, sofisticata e poetica, divertente e stupefacente, è fruibile da pubblico di ogni età (bambini, adulti, anziani) e di ogni estrazione sociale e culturale. Un’arte che discende dal nostro passato più puro di intrattenitori - spiega Pino Quartullo - dagli histriones e circenses dell’antica Roma, alle maschere dei commedianti dell’arte, e come allora vive all’aperto, nelle piazze, a contatto diretto del pubblico, spesso coinvolgendolo direttamente».

Da mercoledì 21 giugno sui profili social (@festivaladstradacv) sarà possibile scoprire tutti gli artisti che parteciperanno e crearsi un proprio percorso.

L’organizzazione del festival è curata dall’associazione culturale La Città degli artisti.