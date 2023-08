SANTA MARINELLA - «Sarà una settimana di Ferragosto all’insegna della musica e del divertimento». Così dice l’assessore alla Cultura, Gino Vinaccia. «Siamo partiti molto bene, con il programma di questo mese e ci aspettiamo che i cittadini partecipino numerosi anche agli altri appuntamenti previsti per i prossimi giorni». Tante le iniziative inserite nei cartelloni “Estate Solidale” al Parco dei Martiri delle Foibe e “Sere d’agosto”, che si è aperto con il successo del concerto di Zigulì Cartoon Band e la performance di The Alpha Sapiens. Grande attesa per il concerto live di Gazebo e la sua Band, che si terrà domani alle 21 al Parco Saffi e che vedrà il famoso cantante esibirsi nei suoi più grandi successi, da I like Chopin a Masterpiece e rendere omaggio alla Disco italiana anni’80, con una serie di cover come Survivor o Self Control. Alle 17.30 del 15, ci sarà la tradizionale processione con le barche della Madonna Assunta in Cielo, che via mare partirà dal Porticciolo e arriverà fino al promontorio del Bambin Gesù, dove i sommozzatori deporranno in fondo al mare la corona di alloro in memoria dei caduti. Al rientro sarà celebrata la Santa Messa sul terrazzo del porticciolo alla presenza del vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli e al termine, fontana di luci al sagrato della chiesa di San Giuseppe. La sera di Ferragosto, alle 23.30 al Porticciolo, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che quest’anno saranno una vera novità perché saranno a basso impatto ambientale e acustico, pur conservando il fascino della tradizione pirotecnica. Per gli amanti della musica classica, l’appuntamento è per il 16 alle 21 a Parco Saffi con il concerto di musica da camera da Rossini a Morricone del Bel Canto Ensemble e per giovedì 17 sempre alle 21 a Caccia Riserva, con il gruppo di Ottoni Pentaphone attraverso un viaggio musicale dal barocco al pop, da Bach a Gershwin, da Piazzolla e a Mercury. Da non perdere “La Grande Musica del Cinema”, prevista per venerdì 18 alle 21 a Parco Saffi, dove l’Orchestra delle Cento Città, diretta dal maestro Francesco Traversi, ci farà rivivere le atmosfere delle più note colonne sonore del cinema internazionale. Stesso giorno e stessa ora, ma a Caccia Riserva, la serata prevede due concerti di due band del nostro territorio, molto seguite dal pubblico più giovane curate dall’associazione Mad Music Love, I Kyber e i Manifesto, che si esibiranno nei loro singoli e nelle cover che li hanno fatti notare a X Factor. A seguire dj Set con Garbex. Sabato 19 al parco Saffi, va in scena lo spettacolo di Due in Concerto in “Stars and Music”, con il loro stile crossover classico, la calda voce di Lina Testini e le performance artistiche di Deborah Niscola e Maresa Minati. Stessa sera alle 21 a Caccia Riserva, la musicista Ornella Bortolozzi suonerà “La voce dell’Arpa”.

