CIVITAVECCHIA – “Favole chiare” e “Favole scure”. Due serate dedicate ai bambini la prima e agli adulti la seconda, inserite nell’ambito della rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” ospitata nella suggestiva area archeologica delle Terme Taurine. Entrambi gli spettacoli vedono la firma di Gino Saladini ed Anthony Caruana, che ne hanno curato anche le musiche originali.

Il primo appuntamento è per questa sera alle 21, con i bambini che saranno protagonisti di un momento tra divertimento e pedagogia. Tre favole, Cappuccetto Rosso, il Pifferaio Magico e Peter Pan. Da qui si parte per un viaggio in musica e parole che vedrà coinvolti anche il tenore Marco Manovelli, Ermanno Pizzardi alle tastiere, Fabio Pizzardi alle percussioni, Massimo Pelo al basso e Gino Fedeli al flicorno. Recitano Luigi Florio, Elisa Tassi, Leonardo Papa e Eugenio Chiantera, con le coreografie di Desiree Benevieri e i video di Ettore e Pier Paolo Saladini.

Il secondo appuntamento con le “Favole scure” è invece per domani, con una rilettura delle favole classiche prediligendo il lato psicologico, per emozioni forti dedicate ai più grandi.

Prenotazione obbligatoria dei posti al 3383279798.

Bambini fino a 12 anni gratis.

