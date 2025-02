Un pomeriggio di allegria e divertimento a Viterbo presso il Parco Agricolo Urbano della Fattoria di Alice, in Strada Tuscanese 20, a cura delle cooperative sociali Alicenova e Fattorie Solidali. Sabato 22 febbraio dalle 14 è in programma "Maschere, scherzi e pentolacce", una festa di Carnevale in fattoria per bambini e bambine. Tra le iniziative, il laboratorio creativo "Crea la tua maschera!", in cui i partecipanti potranno sbizzarrire la loro fantasia armeggiando con colori, pennelli e adesivi. Quindi, l'angolo truccabimbi gratuito, un punto ristoro con crêpes, focacce e castagnole, uno spazio dedicato ai giochi di strada in legno e inoltre ci sarà la gara di rottura delle pignatte con vincita di tante golosità. Nello stesso pomeriggio, il punto vendita della Fattoria di Alice, con prodotti di agricoltura sociale a marchio Sémina, sarà aperto per gli acquisti. Per informazioni e per le prenotazioni al laboratorio, rivolgersi a Barbara al numero 335.8425703. Costo di partecipazione: 12 euro a bambino, comprensivi di merenda. Non è possibile portare coriandoli.