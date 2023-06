BAGNOREGIO - E’ previsto per la giornata di domani il tradizionale palio della Tonna.

Ad annunciare l’appuntamento è il sindaco bagnorese Luca Profili.

Il palio della tonna si svolge due volte l’anno, la prima domenica di giugno, appunto, in onore della festività della Madonna Liberatrice, e la seconda domenica di settembre, in onore della festività del S.S. Crocifisso.

Il palio consiste in una gara di corsa che si svolge in piazza San Donato a dorso d’asino che ricorda quanto questi animali fossero essenziali per le passate generazioni locali, unico mezzo di trasporto capace di raggiungere il paese fra i viottoli sterrati che si inerpicano fino alla cima della rupe.

Secondo il regolamento, i fantini devono effettuare tre giri di piazza San Donato in tondo, da cui il nome della piazza rotonda, o “tonna” nel dialetto locale, per poi affrontarsi in una serie di gare che porteranno i migliori a disputare la finale.

Il vincitore si aggiudica il Palio, lo stendardo che raffigura il santo patrono della manifestazione, dipinto ogni anno da un artista locale.