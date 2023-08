AGNOREGIO – Dante rivive a Civita di Bagnoregio. L’appuntamento è per il 26 e 27 agosto, all’interno di uno dei borghi più suggestivi d’Italia, con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Uno spettacolo itinerante attraverso l’inferno del sommo poeta, a cura de “La Gilda dei Guitti” e sotto la direzione artistica di Silvia Mafalda Faccini. Ogni giorno quattro rappresentazioni: alle ore 16,30, 18, 19,30 e 21.

Un percorso intimo ed esclusivo per piccoli gruppi di spettatori tra le vie della città che muore. Un’esperienza teatrale che porterà i partecipanti a confrontarsi con i cerchi infernali e i dannati che li abitano. Un’esperienza che punta a coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante tra le righe e i protagonisti dell’Inferno della Divina Commedia. Lo scorso anno un adattamento dello spettacolo ha spopolato al Castello Orsini con otto repliche da tutto esaurito e 1200 visitatori. Tredici gli attori coinvolti e che sapranno creare un’atmosfera sorprendente in un’ambientazione unica come quella di Civita.

Il costo del biglietto è di 15 euro con un ridotto a 10 euro per i ragazzi sotto ai 17 anni, gli over 65 e i residenti di Bagnoregio.

Per chi acquisterà il ticket in prevendita, entro il 25 agosto, sarà offerto in omaggio l’ingresso a Civita valido per l’intera giornata. Altrimenti per chi vorrà partecipare senza prenotazione sarà necessario acquistare separatamente l’ingresso al borgo. Per prenotazioni contattare su Whatsapp i numeri 3407970422 o 3486464109 o scrivere a direzione@lagildadeiguitti.it