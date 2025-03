CIVITAVECCHIA – L’associazione “ Amici del Fondo Ranalli- ODV” si presenta alla città con una versione inedita di Donna Arte. L’undicesima edizione, infatti, prende il nome di “Donna Arte 2025: sogno progetto e creo, in sinergia”. Nata per dare una più ampia visibilità alle risorse operative dell’universo femminile, spesso nascosto sia fra le pareti domestiche, nel corso degli anni ha coinvolto numerose personalità, sia nel campo artistico che letterario, rivelando capacità del tutto sconosciute.

In questa edizione, che viene ospitata nella Antica Rocca, forti delle esperienze maturate sul campo, le artiste hanno sentito la necessità di confrontarsi con la creatività al maschile per dimostrare come l’arte produca sinergie e abbatta barriere e pregiudizi con un unico obiettivo, dare un messaggio di bellezza che renda la vita più vivibile e dimostrare che insieme si può.

L’evento prevede la creazione di una mostra con l’esposizione dei lavori che riguardano settori diversi della creatività e la realizzazione di conferenze a tema con supporti audiovisivi e musicali. L’Associazione Amici del Fondo Ranalli ringrazia l’Amministrazione comunale, l’Autorità di sistema portuale per il supporto decisivo all’evento, l’Istituto Stendhal per il sostegno operativo, l’associazione Forte Festival che chiuderà in bellezza la manifestazione con musica live del Trio Mimosa.

L’inaugurazione è prevista per le ore 16 del 7 marzo e proseguirà l’8 e il 9 marzo con i seguenti orari: venerdì 7 marzo, dalle 16 alle 19,30, sabato 8 marzo, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 e domenica 9 marzo dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 ad ingresso libero.