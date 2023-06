VIGNANELLO – È partito il conto alla rovescia, a Vignanello, per l’avvio dell’edizione 2023 di DiVino music festival in programma per venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio.

Vino, sapori della tradizione, convivialità, musica, allegria, storia, cultura: sono questi gli ingredienti di DiVino music festival organizzato dalla pro loco Vignanello in collaborazione con l’amministrazione comunale e Circolo Arci Vignanello.

Sethe Vulcanica è la novità di questa edizione: una dedica a Sethlans, una delle divinità “fulguratrici” etrusche, corrispondente all’Efesto dei Greci ed al Vulcano dei Romani. Un percorso dedicato al vino che toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico portando a Vignanello 24 cantine e circa 50 vini provenienti dai principali territori vulcanici italiani. La Proloco anticipa che «ogni serata sarà caratterizzata da un genere o un gruppo musicale, a cui verranno abbinate le degustazioni».

A costruire la trama delle serate, sullo stesso filo conduttore, due autentici pionieri nel loro settore: Italo Leali di Tuscia jazz festival, a cui è stata affidata la direzione artistica degli spettacoli musicali, e Carlo Zucchetti, per le etichette in degustazione.

“Invitiamo tutti gli appassionati del buon vino, del buon cibo e della musica di qualità, a unirsi a noi per celebrare l’eccellenza culinaria e vivere un’esperienza indimenticabile” afferma il presidente della pro loco Vignanello, Marcello Lagrimanti.

In attesa del programma, l’appuntamento da ricordare è nella suggestiva piazza della Repubblica di Vignanello per DiVino music festival 2023.