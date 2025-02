CIVITAVECCHIA – Un teatro Traiano sold out ha impreziosito la terza edizione di "Danzando Cantando" serata organizzata da “Il Mosaico un popolo di artisti” per la direzione artistica di Giulio Castello a favore di AIL Roma "Vanessa Verdecchia " Odv e dedicata a Marcello Malservigi nella sua 19^ edizione. Ha presentato Nicoletta Scirè con la partecipazione delle scuole di danza Vip Club di Laura Moggi, Effeg Project di Francesca Genovesi, Urban Style di Mariangela Puddu, Dance for Fly di Desiree Benevieri, Danzero di Tiziana Orsomando e Sweet Faces di Emanuela Cecconello e Antonio Carrasco, tutte coordinate da Elisabetta Senni. Ospiti le cantanti Irina Arozarena, Lucy Campeti e Maria Grazia Di Valentino che hanno letteralmente entusiasmato il pubblico presente con le loro performance e dediche. Naturalmente le esibizioni della danza hanno coinvolto con coreografie di generi diversi ed apprezzatissime da tutti.

È intervenuta per la famiglia di Marcello Malservigi la moglie Pamela ed il figlio Stefano, emozionati e contenti della manifestazione.

«Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale – ha spiegato Castello - alle aziende per il loro supporto, alla MP Service di Marco Patrizi, allo staff, ai volontari Anps ed a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo spettacolo». Il ricavato dello spettacolo è stato di 1500 euro