FIUMICINO - Torna anche ad aprile l’iniziativa Domenicalmuseo, che consente di accedere gratuitamente, ogni prima domenica del mese, a tutti i musei statali, gallerie, parchi e giardini monumentali. Un’occasione per avvicinarsi al patrimonio culturale italiano senza dover mettere mano al portafoglio.

L’Amministrazione Comunale ha invitato turisti e residenti a cogliere l’opportunità per visitare i tesori custoditi sul territorio, in particolare quelli che si trovano nel comprensorio del Parco archeologico di Ostia antica. Le aperture straordinarie, con ingresso gratuito, riguarderanno tre importanti siti, ciascuno con i propri orari di visita e modalità di accesso.

Sarà possibile immergersi nella storia dei grandi traffici marittimi dell’antica Roma visitando il Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano, con ingresso in via Portuense 2360. Si tratta di uno dei siti più affascinanti della zona, nato per volere dell’imperatore Claudio e completato da Traiano per rispondere all’esigenza di un porto sicuro e funzionale al commercio con l’Impero. I resti del bacino portuale, le banchine e i magazzini raccontano ancora oggi la vita frenetica di uno dei principali snodi commerciali del Mediterraneo. Tra vegetazione e vestigia romane, il visitatore può camminare tra i segni di un passato glorioso, con scorci suggestivi che uniscono natura e archeologia.

Sempre legato alla memoria marittima del territorio è il Museo delle Navi, situato in via Alessandro Guidoni e raggiungibile in auto da via dell’Aeroporto di Fiumicino. Il museo ospita una straordinaria collezione di navi romane rinvenute durante gli scavi dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Imbarcazioni mercantili perfettamente conservate, oggetti di bordo e pannelli esplicativi permettono di ricostruire l’economia, le tecniche costruttive e la vita dei marinai dell’epoca imperiale.

Infine, a completare il percorso nel cuore dell’archeologia romana, ci sarà anche la possibilità di visitare la Necropoli di Porto – Isola Sacra, uno dei siti più suggestivi dell’area. Un cimitero monumentale che si estende lungo un’antica strada romana, dove le tombe, le iscrizioni latine e gli affreschi restituiscono un’immagine vivida della società portuense, tra commercianti, artigiani e famiglie legate all’attività marittima. Il sito sarà aperto dalle 10.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 16.00. L’ingresso si trova nei pressi di via Pal Piccolo, percorrendo via dell’Aeroporto di Fiumicino e via Cima Cristallo.

Una domenica diversa, dunque, per scoprire gratuitamente tesori antichi, paesaggi storici e resti millenari che raccontano la grandezza di Roma e dei suoi porti imperiali.