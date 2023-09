CIVITELLA D’AGLIANO - Cristiano Malgioglio ospite a Civitella d’Agliano sabato prossimo. E’ tutto pronto nel paese per le celebrazioni del patrono San Gorgonio Martire, che si svolgeranno da venerdi a domenica. Si inizia proprio venerdì alle 16,30 in piazza Cardinale Dolci con la festa dei bambini tra giochi, animazione e gonfiabili e, a seguire alle 21,30 tanti balli con “Rita band”. Alle 23 è in programma l’estrazione della tombola di 5mila euro. Sabato dalle 9 la banda musicale di Civitella d’Agliano diretta dal maestro Umberto Tardani sfilerà per le vie del paese. Alle 21,30 in piazza Angelo La Bella, è previsto il concerto della band Lallo & i fusi orari: superospite della serata sarà Cristiano Malgioglio. Domenica ricorre il centenario della banda musicale di Civitella d’Agliano, che si esibirà alle 18 in piazza Cardinal Dolci; alle 19,30 la cerimonia commemorativa presso Villa Dolci alla presenza delle autorità religiose, civili e militari; alle 21 in piazza Unità d’Italia il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili. La conclusione dei festeggiamenti è affidata allo spettacolo pirotecnico.