MONTEFIASCONE - Cresce l’attesa per la nuova edizione del Festival dell'ecologia integrale. La manifestazione, voluta tre anni fa da monsignor Fabio Fabene, si svolgerà dal 22 al 25 giugno sul colle falisco.

Il tema dell'acqua, fonte di vita interpretabile in varie modalità, sarà declinato attraverso gli interventi di autorevoli personalità del mondo accademico, artistico e culturale, arricchiti dal coro della Basilica Superiore di Assisi, dall’ensemble di fiati del Conservatorio di “Santa Cecilia” e da mostre d’arte ed eventi speciali. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani del territorio, portatori di una mozione autentica per la difesa dell'ambiente salubre in una delle aree geografiche più belle d'Italia.

All'inaugurazione, il 22 giugno, condotta dalla giornalista Rai Emma D’Aquino e caratterizzata dalla lectio magistralis dell’economista Stefano Zamagni, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Il 15 giugno a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.