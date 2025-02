CIVITAVECCHIA – Terzo appuntamento e ancora mille idee da mettere in campo per il quarto, che la presidente della Filarmonica di Civitavecchia Giorgia Gallinari spera di poter organizzare ancora insieme alla Fondazione Ca.Ri.Civ. Torna domani pomeriggio, con appuntamento a partire dalle 18.30 in Cattedrale ad ingresso libero e gratuito, “Concerti d’inverno”, iniziativa che già in passato ha riscosso un grande consenso. Una sessantina i coristi che saranno protagonisti della serata: quaranta quelli della Filarmonica diretti dal maestro Riccardo Schioppa e ventidue quelli del Coro Voci d’Oltrefiera ed Ensemble Vocale MelChoir di Treviso, diretti dal maestro Lorenzo Bellagamba. «In un mondo corale che sta prendendo sempre più piede, ci inseriamo ancora con uno scambio culturale tra qualità musicali importanti» ha spiegato la presidente Gallinari, descrivendo il programma della serata. La Filarmonica eseguirà due brani di Schioppa, “Flores apparuerunt” e Vulnerasti cor meum”, oltre ad “Adoramus te Christe” di Giovanni Pierluigi da Palestrina - di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla nascita – uno dei più illustri compositori del Rinascimento e figura fondamentale della musica sacra. Il coro ospite, invece, eseguirà brani di Bruckner, Grossi da Viadana, Verdi, Gorczycki, Monteverdi, Nanino, Depsprez e Elgar. Gran finale con l’esibizione a cori uniti su “An irish blessing” dalla tradizione irlandese. «La città risponde sempre con grande partecipazione – ha ricordato la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco – e anche questa volta non sarà da meno. È un piacere sostenere questa realtà che sta crescendo sempre più».