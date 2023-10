CAPRAROLA – Quattro giorni di evento a Caprarola tanti i visitatori che hanno affollato il parco delle scuderie, location della manifestazione e in migliaia hanno scelto di visitare Palazzo Farnese.

Sono stati diecimila i pasti serviti nell’ampia area food dalla Pro Loco Caprarola, tra spezzatino alle prugne e castagne, zuppa di ceci e castagne, pizze fritte e lasagne al pesto Italia. Centinaia sono stati gli ospiti che hanno assistito agli show cooking dei bravissimi e giovani chef dell’Iis Alessandro Farnese.

A movimentare la festa del cioccolato e della castagna, anche Rai2 che ha scelto la manifestazione per un collegamento in diretta. Citofonare RAI2 ha infatti scelto proprio il borgo della Tuscia per mostrare agli spettatori le eccellenze del ricco territorio dei Monti Cimini. Con Antonella Elia, il collegamento alle 12 di domenica 22 ottobre con lo studio in cui si trovavano Simona Ventura, Paola Perego e Gene Gnocchi per parlare di questa grande festa nel bosco e nelle sale delle Scuderie di Palazzo Farnese. Tra cioccolato, castagne, vin brulé, spettacoli, performance e show cooking, quest’anno il Cioccofest e Festa della Castagna è stato preso ad esempio grazie al rispetto delle tradizioni, dei sapori e delle eccellenze della nostra terra. La piacevole presenza del Maestro Gianni Mazza ha reso poi il tardo pomeriggio di domenica scorsa ancor più frizzante. Mazza ha infatto voluto salutare tutti gli espositori, senza mai sottrarsi a due chiacchiere con i visitatori. «Parliamo di grande successo che si ripete – Angelo Borgna, Sindaco di Caprarola – abbiamo deciso di far crescere l’evento ed offrire ai visitatori tante novità e qualche sorpresa.

Come gli spettacoli di danza e la Zastava Orkestar che con due ore di spettacolo, ci ha tenuto compagnia fino a tarda sera. O gli show cooking nelle antiche cucine del Palazzo Farnese, grazie all’ormai solida collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Lazio. Insomma, tante soddisfazioni. A me spettano i ringraziamenti, iniziando dal complimentarmi per l’impegno dei volontari Pro Loco Caprarola e del comitato Sagra della nocciola, classe ’84, alla loro prima esperienza di gruppo.

Un ringraziamento particolare ad Assofrutti organizzazione produttori frutta in guscio, Con cooperativa produttori nocciole, Fondazione Its Agroalimentare e Sfap, sponsor della manifestazione, per la disponibilità e la premura con cui ci hanno accompagnati in questa avventura». Sono sette i quintali di impasto che il comitato Fiera agricola e artigianale Patrizio Bruziches ha impiegato durante i due weekend per la strepitosa pizza nata dall’antica ricetta dell’indimenticabile “Pizzeria Ivana” e 12 i quintali di castagne che la classe ’84 ha arrostito sui bracieri per i visitatori. «Numeri straordinari anche per questa edizione del Cioccofest – aggiunge Borgna –. Grandissima la nostra soddisfazione, soprattutto per il fatto che siamo riusciti a fornire servizi, come parcheggi e navette gratuite, senza intoppi. In tanti quelli non avevano ancora avuto modo di visitare e conoscere Caprarola. Il mio ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa edizione. Per noi l’importante è aver lasciato un ricordo indelebile ed aver regalato tanti momenti emozionanti».

“Peccato che il secondo sabato il meteo sia stato poco clemente – dice Stelliferi, vicesindaco di Caprarola – sono stati comunque tanti, anche quel giorno, a scegliere di farci visita. Con concerti, spettacoli circensi, giochi, cavalcate sui pony, le arrampicate del Tusciavventure, gli incontri della scherma storica. Momenti incredibili in una location davvero unica, un intero bosco a disposizione di grandi e piccini. Siamo già al lavoro per l’edizione 2024». Appuntamento dunque a ottobre 2024 con Cioccofest Caprarola, la festa dedicata al cioccolato ed alla castagna, all’insegna del gusto e della tradizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA